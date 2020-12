Szczepienia przeciwko COVID- 19 w galeriach handlowych? "Przyszłość następnych pokoleń jest uzależniona od tego, czy pokonamy koronawirusa"

W przyszłym roku wzrośnie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw oraz... bezrobocie

W 2021 roku bezrobocie prawdopodobnie wzrośnie do poziomu zakładanego wcześniej przez rząd na grudzień tego roku, czyli do ok. 7,3 – 7,5.. Jednocześnie możemy się spodziewać podwyżek przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw - wynika z szacunków Konfederacji Lewiatan.