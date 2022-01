Szczepienia przeciw COVID-19 w Europie. Wiadomo jakie kraje są w czołówce

Choć wiadomo, że to przede wszystkim szczepienia pozwalają na efektywną walkę z pandemią koronawirusa, państwa Unii Europejskiej podejmują różne działania by zachęcić swoich obywateli do przyjęcia dawek preparatu.

Niektóre wprowadzają obostrzenia dla osób niezaszczepionych, inne wprowadzają obowiązek szczepień dla wybranych grup lub dla wszystkich mieszkańców. Inne, jak Polska, podchodzą znacznie ostrożniej co do kroków walki z pandemią.

Południowi liderzy

Ranking państw, które zaszczepiły największy procent swoich obywateli zdominowały południowe kraje Unii Europejskiej. W Portugalii 93,8 proc. obywateli otrzymało chociaż jedną dawkę szczepionki. Jest to jedyne państwo, które przekroczyło próg 90 procent.

W Malcie wynosi on 88,7 proc., a w Hiszpanii 86,6 proc. Wynikiem powyżej 80 procent zaszczepionych przynajmniej jedną dawką mogą pochwalić się także Dania (83,3 proc.) oraz Włochy (82,14 proc.).