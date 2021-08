Szczepienia przeciw COVID-19. Tylko 0,67 proc. w pełni zaszczepionych Polaków zostało zakażonych. 18 124 650 osób w pełni zaszczepionych

SOBOTA, 14 sierpnia 2021 r.: Wykonano w Polsce 35 367 132 szczepienia. Pierwszą dawką wykonano 18 801 614 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 18 124 650 osób (zaszczepieni preparatem J&J oraz drugą dawką innych preparatów) - to dobre wieści, ale to wciąż za mało, by mówić o odporności populacji.