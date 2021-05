Szczepienia przeciw COVID-19 otwarte dla wszystkich pełnoletnich. Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Roman Szełemej twierdzi, że czeka nas czwarta fala koronawirusa w okolicach września, jeśli nie zmienimy podejścia do szczepień

W rozmowie z Onetem prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej mówi: - Nie chcę przejść do porządku dziennego nad scenariuszem, który może być jeszcze gorszy niż ten, z którym mieliśmy do czynienia do tej pory. Boję się, że tak będzie. Roman Szełemej jest również ordynatorem kardiologii w Specjalistycznym Szpitalu im. Sokołowskiego. Padł on ofiarą hejtu po tym, jak miejscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi.