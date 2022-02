Szczepienia przeciw Covid-19. Można już wnioskować o świadczenia kompensacyjne z powodu wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych

Świadczenie kompensacyjne - komu przysługuje oraz ile wynosi?

"W przypadku hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni - będzie to kwota 10 tys. zł, a w przypadku hospitalizacji trwającej od 14 dni do 30 dni - od 10 tys. zł do 20 tys. zł" - podaje gov.pl.

"Elementem świadczenia mogą być także koszty dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu przez pacjenta hospitalizacji do wysokości 10 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Łącznie osoba dotknięta niepożądanymi odczynami poszczepiennymi może w ramach tego świadczenia otrzymać do 100 tys. zł.

Wnioski o przyznanie świadczenia przyjmuje i rozpatruje biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Termin na rozpatrzenie wniosku wynosi do 60 dni. Opłata za złożenie wniosku wynosi 200 zł (jest zwracana w przypadku przyznania świadczenia; można się ubiegać o zwolnienie z uiszczenia opłaty z powodu trudnej sytuacji materialnej).