Szczepienia poza kolejnością. Padają nowe nazwiska. Fogiel: To rzecz skandaliczna

Wrocław: Szpital wylał kilkaset dawek szczepionki na koronawirusa. "Serce boli, ale musimy"

Szpitale wylewają nawet co szóstą dawkę szczepionki na koronawirusa, choć mogłyby podać ją pacjentom. Jak to możliwe? Z każdej fiolki produktu podawanego od kilku dni medykom w Polsce można uzyskać w praktyce sześć, a nawet siedem dawek szczepionki. Ale zgodnie z zatwierdzonymi procedurami medycznymi takich dawek może być najwyżej pięć. Co z resztą? - Serce bolało ale musieliśmy to wylewać – mówi profesor Jarosław Drobnik główny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. W ten sposób tylko w tym jednym szpitalu mogło się zmarnować nawet kilkaset dawek szczepionki, w całej Polsce - nawet 8 tysięcy.