Szczepienia poza kolejnością. Padają nowe nazwiska. Brudziński: "Celebryckie tałatajstwo"

Media ujawniają nazwiska kolejnych celebrytów którzy zaszczepili się w szpitalu WUM, poza kolejnością. Rząd zapowiada na poniedziałek szczegółową kontrolę placówki. - Jakimi najlepiej słowami zwrócić się do zaszczepionego bez kolejki celebryckiego "tałatajstwa"? - napisał na Twittetrze wiceszef PiS Joachim Brudziński. WUM zapowiedział w sobotę wewnętrza kontrolę ws. szczepień aktorów.

Po tym jak media obiegła informacja, że szpital Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaszczepił poza kolejnością byłego premiera Leszka Millera i aktorkę Krystynę Jandę, pojawiają się kolejne nazwiska osób, które przyjęły dawkę szczepionki, pomimo tego, że nie należą do grupy 0. Sprawa wywołała poruszenie wśród Polaków, z których część zauważyło, że osoby publiczne powinny poczekać ze szczepieniem na swoją kolej, a w pierwszej kolejności powinien być zaszczepiony personel medyczny. Kolejni znani zaszczepieni Jak poinformował w sobotę Polsat News wśród znanych osób, które w ostatnich dniach zostały zaszczepione na WUM są także satyryk Krzysztof Materna, aktor Wiktor Zborowski oraz aktor Andrzej Seweryn i jego córka Maria Seweryn. Ta ostatnia tłumaczyła, że ponieważ jej ojciec (Andrzej Seweryn) porusza się o kulach, pojechała z nim na szczepienie. - Nie było nikogo poza nami, pani doktor mnie zaprosiła i powiedziała, że "skoro już pani jest, niech pani wejdzie, jest otwarta dawka. Ja z tego skorzystałam. Nie miałam poczucia, że to nieetyczne, ponieważ zrozumiałam to tak, że dawka się zmarnuje. Jadąc tam, nie myślałam, że mi się to przytrafi - podkreśliła aktorka w rozmowie ze stacją. - Nie sądziłam, że będzie afera z tego powodu, a teraz żałuję - dodała Maria Sewryn.

Sprawę skomentował także Wiktor Zborowski. – Miała być potrzebna i mądra akcja, a wyszło koszmarnie. (...) Ja nie czułem, że się gdzieś wpycham czy sobie coś załatwiam - mówił Polsatowi aktor. - WUM wystosował takie zaproszenie do teatru do Kryśki Jandy i teatr to koordynował – podkreślił. Brudziński: Zaszczepione bez kolejki celebryckie "tałatajstwo" Przedstawiciele partii rządzącej zapowiadają działania ws. szczepionek. W sobotę wicerzecznik PiS Radosław Fogiel przypomniał na antenie Radia ZET, że od poniedziałku rozpocznie się kontrola w szpitalu WUM. - Tej sprawy tak nie zostawimy, bo jeśli rzeczywiście zostały nagięte czy złamane regulacje, to jest to rzecz skandaliczna. Nie można na coś takiego pozwalać – ocenił.

W zacznie ostrzejszych słowach wypowiedział się w mediach społecznościowych wiceszef PiS Joachim Brudziński. - Jakimi najlepiej słowami zwrócić się do zaszczepionego bez kolejki celebryckiego "tałatajstwa"? Onegdaj, jak na kulturalną "elitę" przystało, czuli się ci przedstawiciele albo cytuję: "obsrani przez rząd PiS" albo wrzeszczeli pod adresem tego rządu cytuje: "wypierdalaj" - napisał na Twitterze.

Odniósł się przy tym do protestów przeciwko zaostrzaniu ustawy antyaborcyjnej. - Lubią gwiazdki i strzałki więc myślę, że najlepiej do nich przemówi słowo: s.........cie! A wszystkim "oburzonym" hejterom spod znaku "lampartowej strzałki", którzy za chwilę zawyją z oburzenia nad moimi słowami, chcę przekazać, że mogą mnie tam, gdzie Pana Majstra w dupę mogą pocałować - kontynuował europoseł.

WUM powoła wewnętrzna komisję Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Zbigniew Gaciong poinformował w sobotę na briefingu prasowym, że powołał wewnętrzną komisję, która z ramienia WUM ma wyjaśnić „przedstawioną sprawę”. - Warszawski Uniwersytet Medyczny nie prowadzi akcji szczepień. Akcję tę prowadzi wybrana przez Narodowy Fundusz Zdrowia spółka Centrum Medyczne, w której warszawki Uniwersytet Medyczny jest właścicielem. W związku z tym zwróciłem się też do przewodniczącego rady nadzorczej spółki o podjęcie kroków, mających na celu wyjaśnienie tej kwestii – mówił.

Dodał, że wiedział o sczepieniu aktorów, „rak samo jak wszyscy”. Pytany o szczegóły stwierdził, że chce poczekać na ustalenia komisji. - Ja bezpośrednio nadzoruję tę akcję, żeby ona przebiegała sprawnie, natomiast nie zajmuję się wyborem osób, które mają być szczepione - powiedział rektor, dodając, że wybór „ambasadorów szczepień” wyjaśni komisja. Gaciong wskazał, że w piśmie, które wyszło z NFZ jest stwierdzenie o „elastycznym podejściu do szczepień tak, żeby nie dopuścić do zmarnowania żadnej dawki szczepionki”. - Z tego co wiem żadna dawka nie została zmarnowana i z tego, co uzyskałem, bo takie pytanie zadałem, nikt z medyków nie został odesłany z odmową zaszczepienia - powiedział rektor WUM.

Niedzielski: Wyrażamy kategoryczny brak akceptacji Minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził w piątek, że rząd wyraża „kategoryczny brak akceptacji, gdy szczepienia nie są wykorzystywane z ustalonymi regułami”. - To, co się zdarzyło jest nieakceptowalne – mówił. - Szczepienia są dobrem wspólnym i powinny być traktowane ze szczególną uwagą – dodał.

Niedzielski wskazał jednak, że w ostatnich dniach resort zdrowia dopuścił wyjątek, że mogą być szczepione osoby spoza kolejki, ale ten wyjątek został dokładnie sprecyzowany. - Jeżeli te kryteria (określone przez rząd - red.) nie zostaną spełnione, będę oczekiwał, żeby rektor WUM wyciągnął konsekwencje wobec osób, które podjęły te decyzje – zapowiedział. Dopytywany o ewentualne konsekwencje dla pracowników WUM, odpowiedział, że chce najpierw poznać wyjaśnienia placówki.

Szczepienia poza kolejnością Dworczyk: Premier zlecił kontrolę Z kolei szef KPRM Michał Dworczyk mówił w piątek, że dzień wcześniej bardzo wiele osób zostało zbulwersowanych informacjami, które pojawiły się w mediach, że szpital Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego część szczepionek przekazał osobom spoza grupy 0. - Wśród zaszczepionych znalazły się m.in. osoby ze świata kultury. Dlatego też pan premier Morawiecki polecił nam pilne wyjaśnienie tej sprawy – stwierdził.

Szef KPRM wyjaśnił, że Naczelna Rada Lekarska 28 grudnia wystąpiła do ministra zdrowia i KPRM z prośbą, żeby z uwagi na „groźbę niewykorzystania wszystkich szczepionek można było dopuścić do odstępstw od szczepienia grupy zero”. - Po dyskusjach podjęliśmy pozytywną decyzję w tym zakresie. NFZ 29 grudnia zwrócił się do dyrektorów szpitali realizujących szczepienia z pismem, że ministerstwo zdrowia, KPRM wydają zgodę na elastyczne podejście w kwalifikowaniu do szczepień – mówił.

WUM wydał oświadczenie Warszawski Uniwersytet Medyczny 30 grudnia 2020 r. na swojej stronie internetowej napisał, że „trwająca w WUM akcja szczepień została już odnotowana w licznych mediach. 450 szczepień Agencja Rezerw Materiałowych przekazała do CM WUM jako dodatkową pulę dawek, odrębną od puli szczepionek przeznaczonych dla etapu zerowego akcji. Dzięki temu szczepienia rozpoczęto jeszcze w tym roku. Pomimo zrozumienia dla korzyści ze szczepień przeciw COVID-19 wiele osób wyraża obawy co do jej bezpieczeństwa. Tym większą rolę odgrywa udział naszej społeczności w promowaniu szczepień poprzez udział w tej akcji. Zgodnie z sugestią NFZ szczepieniami w dniu dzisiejszym objęto też szereg osób ze świata kultury m.in. aktorów, kompozytorów, reżyserów, którzy będą promować w Polsce ideę szczepień przeciw COVID-19”.

