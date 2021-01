Szczepienia nauczycieli na przełomie lutego i marca? Minister Przemysła Czarnek: Naciskam na rząd, by przyspieszyć szczepienia nauczycieli

- Po trzech dniach testowania i wynikach, które już spłynęły widzimy, że w dwóch procentach przypadków koronawirus został wykryty. Ci nauczyciele nie wrócą do pracy od razu - ogłosił w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Polsat News. Jak dodał, testowanie nauczycieli przebiega bardzo sprawnie, podobnie jak przygotowania do powrotu uczniów klas I-III do nauki w szkołach od 18 stycznia .

Szczepienia nauczycieli na przełomie lutego i marca?

Minister zapewnił, że od dłuższego czasu naciska na rząd, by nauczyciele zostali zaszczepieni jeszcze w pierwszym kwartale. Jak stwierdził, dąży do tego, by przynajmniej ta część nauczycieli, która wraca do nauczania w szkołach, została zaszczepiona. W drugim kwartale 2021 roku szczepienia dla nauczycieli mają już ruszyć pełną parą.

- Walczyłem o to, żeby nauczyciele byli zaszczepieni w pierwszej kolejności, jak tylko to będzie możliwe. Stąd też wpisanie ich do grupy pierwszej. Dalej dyskutuję, rozmawiam z ministrem Dworczykiem, premierem, ze specjalistami, żeby przyspieszać tę akcję szczepienia wśród nauczycieli. Będą oni zaszczepieni najszybciej jak to jest tylko możliwe - powiedział Przemysław Czarnek.

- Jestem przekonany, że uda się to zrobić wcześniej niż w drugim kwartale. Drugi kwartał jest pewny, natomiast dążymy do tego, aby już na przełomie lutego i marca oraz w marcu te szczepienia wśród nauczycieli choćby w tej części, którzy są w szkołach i będą w szkołach, żeby one były możliwe do przeprowadzenia - stwierdził.

Minister edukacji i nauki zapewnił też, że jeśli zajdzie taka konieczność, rząd powtórzy akcję testowania nauczycieli na obecność koronawirusa.