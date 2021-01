[Szczepienia na COVID-19] Michał Dworczyk: Do tej pory nie otrzymaliśmy zaktualizowanego harmonogramu dostaw szczepionki od firmy Pfizer

Minister Michał Dworczyk poinformował, że "do tej pory nie otrzymaliśmy zaktualizowanego harmonogramu dostaw szczepionki Pfizer. Szczepienia drugą dawką i szczepienia seniorów nie ulegają żadnej zmianie. Wszystkie osoby, które otrzymały już pierwszą dawkę, mają zabezpieczoną również drugą dawkę".

W piątek Pfizer poinformował o czasowym zmniejszeniu dostaw do krajów UE i najprawdopodobniej te zmniejszone dostawy będą miały miejsce między 18 a 25 stycznia 2021 r.

Jak podał szef KPRM, "podjęliśmy działania, które mają zabezpieczyć dalszy proces szczepień. Wszystkie osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki, otrzymają na pewno drugą dawkę".

Minister zapewnił, że nie zmienia się nic jeżeli chodzi o szczepienia populacyjne. Seniorzy powyżej 70 r.ż. rozpoczną szczepienia po 25 stycznia 2021 r. Nie zmienia się również harmonogram rejestracji.

Szef KPRM uspokaja, że w przyszłym tygodniu 50 tys. szczepionek pojedzie do punktów, które mają wykonać drugie szczepienie i to się nie zmienia. 120 tys. szczepionek ma jechać do DPS i tu też nic się nie zmienia.