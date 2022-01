Szczepienia dzieci i młodzieży przeciw COVID-19. Znamy najnowsze statystyki

We wtorek uzyskaliśmy najnowsze dane liczbowe dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 wśród dzieci i młodzieży. W grupie wiekowej od ukończenia 5. roku życia do lat 11 zaszczepionych jest już 390 tys. dzieci, w tym 150 tys. pełnym schematem. Zarejestrowanych na szczepienie w grupie 5-11 lat jest 502 tys. dzieci.

Z kolei wśród młodzieży w wieku 12-17 lat zaszczepionych jest obecnie 947 tys., w tym 829 tys. pełnym schematem - podaje Ministerstwo Zdrowia.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat oraz 12-15 lat - każdorazowo decyduje lekarz. Szczepienia dzieci z grupy 5-11 lat wykonywane jest preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21 dni między dawkami.

Od 25 stycznia 2022 r. ruszył proces wystawiana skierowań na dawkę przypominającą dla osób zaszczepionych dwoma dawkami, które ukończyły 16 rok życia. "W szczepieniu przypominającym wykonywanym u osób w wieku 16-18 lat stosowany jest preparat Comirnaty (Pfizer-BioNTech) z zachowaniem odstępu co najmniej 5 miesięcy po ukończeniu pełnego (dwudawkowego) schematu szczepienia przeciw COVID-19" - informuje MZ.

Łącznie w całym programie szczepień (dorośli, młodzież i dzieci) w pełni zaszczepionych jest już 21,6 mln Polaków.