Szczątki Maurycego Mochnackiego zostały sprowadzone do Polski. W sobotę uroczystości w warszawie

W sobotę szczątki Maurycego Mochnackiego zostaną przywiezione do Warszawy. Starania o sprowadzenie Mochnackiego do Polski zaczęły się dwa lata temu. To wtedy premier Mateusz Morawiecki zlecił działania, aby najpierw odnaleźć a następnie sprowadzić do kraju – jak to ujął – „wybitnego architekta polskiej tożsamości".