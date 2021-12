Szalony mecz mistrza Europy, Chelsea komplikuje sobie życie

Mistrzowie Europy świetnie rozpoczęli środowy wieczór, bo już w drugiej minucie wyszli na prowadzenie. Gol Timo Wernera był najszybszą bramką zdobytą przez Chelsea w historii Ligi Mistrzów, ale nie podziałał na obrońców tytułu motywująco. Szybko do głosu doszli gospodarze, których starania zostały nagrodzone. Jeszcze w pierwszej połowie zdobyli dwie bramki i na przerwę schodzili w lepszych humorach.

Po zmianie stron Zenit dalej atakował, ale to Chelsea nadrobiła straty, głównie przez nieskuteczność gospodarzy. Kluczowy znów był Timo Werner, który najpierw asystował Romelu Lukaku, a potem sam zdobył wydawałoby się zwycięską bramkę. Rosjanie walczyli jednak do końca i w doliczonym czasie gry kolejny raz nadrobili straty. Pięknym wolejem z dystansu popisał się Magomed Ozdoev i był to strzał na wagę jednego punktu.

Ostatecznie The Blues zajęli drugie miejsce w tabeli, ponieważ Juventus wygrał z Malmo 1:0 i skończył fazę grupową na szczycie. Czy to potknięcie będzie miało znaczenie w dalszej przygodzie obrońcy tytułu w Lidze Mistrzów?