Szalony Deadline Day. Atletico Madryt wymieniło dwie gwiazdy, wielkie odejście z Barcelony

To był szalony dzień w biurach na Stamford Bridge i Wanda Metropolitano. Od dłuższego czasu mówiło się o ewentualnych przenosinach Saula do Chelsea, ale we wtorkowy poranek transfer wydawał się mało prawdopodobny. W kilka godzin wszystko zmieniło się jednak jak w kalejdoskopie, a około godziny 19. Fabrizio Romano wysłał tweeta ze słynnym "here we go". Hiszpan trafi do Londynu na roczne wypożyczenie z możliwością wykupu za 35 milionów euro.