Szalone pomysły Elona Muska: kolonia na Marsie i orgazm na żądanie dzięki chipowi w mózgu (WIDEO)

Miliarder Elon Musk ma dwa szalone cele w życiu: założyć ludzką kolonię na Marsie oraz stworzyć technologię łączącą ludzki mózg ze sztuczną inteligencją.

Spośród dwóch futurystycznych snów to ten drugi ma największy potencjał, by zmienić ludzkość. Chodzi o firmę Muska Neuralink, która zajmuje się technologią interfejsów mózgowych. Ma pomóc ludziom z uszkodzeniami rdzenia kręgowego dzięki mikrochipom wszczepionym do mózgu, które pozwolą odzyskać sprawność osobom, które nie chodzą lub nie poruszają rękoma.