Szalone derby Liverpoolu, VAR znacząco wpłynął na wynik

Derby Mercyside Everton rozpoczynał jako objawienie sezonu i lider tabeli, ale od początku inicjatywa należała do mistrzów Anglii. The Reds agresywnie odbierali piłkę i atakowali rywali wysokim pressingiem. Na efekty nie trzeba było długo czekać, bo już w 3. minucie Andrew Robertson wygrał przebitkę na lewej stronie boiska, perfekcyjnie podał do Sadio Mane, a Senegalczyk, który niedawno pauzował z powodu zarażenia koronawirusem, umieścił piłkę w siatce.

Obrona The Reds bez Van Dijaka nie była już tak szczelna, co wykorzystali gospodarze w 19. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Jamesa Rodrígueza perfekcyjną główką popisał się Michael Keane, a wynik remisowy utrzymał się do przerwy.

Po zmianie stron obie drużyny nie forsowały tempa, ale znów to Liverpool wyszedł na prowadzenie. Mohamed Salach wykazał się sprytem w polu karnym i to The Reds byli bliżej wygranej. Gospodarze mogli liczyć jednak na swojego najlepszego napastnika i lidera strzelców Premier League. Dominic Calvert-Lewin wyskoczył najwyżej przy dośrodkowaniu Lucasa Digne i ustalił wynik spotkania na 2:2, strzelając swoją 7 bramkę w obecnej kampanii.

To nie był jednak koniec emocji na Goodison Park. W 90. minucie czerwoną kartkę obejrzał Richarlison, który niezwykle ostro zaatakował wślizgiem Thiago. Goście rzucili się więc do ataku, by wykorzystać grę rywala w osłabieniu i po chwili piłka ugrzęzła w siatce po golu Jordana Hendersona. Trafienie Anglika nie zostało jednak uznane, bo po analizie var sędzia ponownie dopatrzył się milimetrowego spalonego.