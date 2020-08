Szalona koszulka wyjazdowa Manchesteru City, w niej zagra Leo Messi?

Dla trzeciego kompletu Manchesteru City spojrzeliśmy na inspiracje kulturowe z Manchesteru, które miały wpływ na światową modę. Manchester jest miastem znanym na całym świecie z piłki nożnej i sceny muzycznej, dlatego też na koszulce zaprojektowaliśmy ekskluzywny wzór paisley. Na potrzeby projektu wykorzystaliśmy różę i trzy rzeki z korony klubu. W ten sposób udało nam się stworzyć wyjątkową koszulkę nawiązującą do piłki nożnej, muzyki i mody – powiedział David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport Licencjonowany w PUMA.

Najnowsze komplety Manchesteru City nawiązują do bogatej kultury muzycznej i modowej miasta, tworząc szyty na miarę wzór paisley. Motyw ten jest synonimem artystów z epoki "Mods" i "Brit Pop" i był podstawą mody młodzieżowej w latach 60-tych.

Bukmacherzy z całego świata najbardziej wierzą w pozostanie Leo Messiego w Barcelonie. Jeśli Argentyńczyk zdecyduje się opuścić stolicę Katalonii, to najbliżej ma mu być do niebieskiej części Manchesteru. Jak poinformowała telewizja ESPN - Messi miałby na trzy lata przenieść się do Manchesteru City, a następnie zakończyć karierę w MLS. Konkretnie w New York City FC, filialnym klubie Manchesteru City. - "Messi zrobił praktycznie wszystko, by FC Barcelona odkupiła z PSG Neymara i to właśnie nieumiejętność klubowych władz po raz pierwszy tak bardzo go zezłościła. Niewykluczone, że obaj faktycznie się zjednoczą, ale już w innym miejscu" – pisze dziennik "Marca", który sugeruje przenosiny Messiego do Paris Saint-Germain.

Jeśli jednak będziemy podziwiać "Atomową Pchłę" w innym trykocie niż Blaugrana Barcelony, to zobaczenie go w trzecim komplecie Manchesteru City może być dla fanów szokiem.