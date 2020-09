Szaleją pożary na Zachodzie USA. Pół miliona ludzi ewakuowano. Kilkanaście osób zginęło

Od kilku tygodni szaleją pożary lasów w Kalifornii, Oregonie i stanie Waszyngton na zachodzie Stanów Zjednoczonych. W piątek media donoszą o kolejnych dramatycznych wydarzeniach. W północnej Kaliforniii znaleziono siedem ciał osób, które zginęły w pożarach lasów. Całkowita liczba ofiar w tym tylko stanie wzrosła do 10 - informuje CNN. Ale to nie wszystkie tragiczne wieści. W stanach Oregon oraz Waszyngton do czwartku było co najmniej pięć ofiar pożarów.

Jedną z ofiar śmiertelnych w stanie Waszyngton był roczny chłopczyk - informuje "New York Times". Według dziennika rodzice dziecka mają poparzenia trzeciego stopnia.

Jak dodaje CNN, w samym stanie Oregon pożary lasów zmusiły do ucieczki z domów około 500 tysięcy ludzi. To aż 10 procent populacji stanu, która musiała zostać ewakuowana.

Z doniesień mediów wynika, że pożarów jest wiele, wybuchają w różnych miejscach. Dymy przesłaniają niebo na ogromnych obszarach. Wiele miejscowości zostało zamienionych dosłownie w kupę popiołów. Mieszkańcy pokazują w mediach społecznościowych przerażające widoki. Są też informacje o tym, jak dymy przesłaniają wszystko.