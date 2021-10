Szał bramek w Moskwie! Cztery gole piłkarza Leicester!

Spartak przystępował do środowego starcia jako wicelider grupy C, przed Napoli i Leicester City. W trzeciej odsłonie starć Rosjanie ugościli Anglików licząc na powiększenie swojej przewagi i zaatakowanie Legii na miejscu lidera.

Zespół Rui Vitoria lepiej rozpoczął spotkanie, bo już w 11. minucie wyszli na prowadzenie po strzale Alexandra Soboleva. W 44. minucie było już 2:0 dzięki Jordanowi Larssonowi. Leicester udało się odpowiedzieć minutę później, a konkretnie zrobił to Patson Daka.

Zambijczyk dopiero się rozkręcał. W drugiej połowie Daka strzelił hat-tricka i koleje trafienie Soboleva było już tylko na otarcie łez. Piłkarz Leicester został dopiero piątym piłkarzem w historii Ligi Europy, który strzelił cztery gole w jednym meczu. Wcześniej tej sztuki dokonali Willian Jose, Edinson Cavani, Radamel Falcao i Aritz Aduriz (jako jedyny 5 goli).

Po tym spotkaniu Legia wciąż prowadzi w tabeli. Leicester awansowała po wygranej na drugie miejsce. Spartak jest trzeci, ale jeśli Napoli pokona mistrzów Polski to spadnie na ostatnie miejsce. Na starcie czwartej kolejki Legia dalej będzie liderem grupy.