"Sytuacja w szkołach jest bardzo dobra". Minister Czarnek uspokaja i odpiera zarzuty

Podczas środowego posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przedstawił posłom informację na temat funkcjonowania szkół i przedszkoli w czasie narastającej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

– 95 proc. dzieci uczestniczy w nauce w trybie stacjonarnym - podkreślał minister Czarnek. – Sytuacja w szkołach jest bardzo dobra, mamy w szkołach odpowiedni sprzęt – mówił. – Dzięki naszym przepisom oraz 178 milionom, które zainwestowaliśmy w szkoły – dodał. Szef resortu edukacji zarzucił jednocześnie posłom opozycji, że wcześniej domagali się wprowadzenia w polskich szkołach nauki zdalnej.

Czarnek zaznaczył, że zakażeń w szkołach jest stosunkowo niewiele – tylko 2 proc. Według ministra główna transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 odbywa się nie w ruchu szkolnym, ale w ruchu okołoszkolnym. Dlatego, tłumaczył minister, tuż przed rozpoczęciem świąt Bożego Narodzenia wprowadzana jest nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich. – Robimy trzy tygodnie przerwy w nauce stacjonarnej, by przerwać transmisję koronawirusa w ruchu szkolnym i okołoszkolnym – mówił szef resortu edukacji i nauki. – Ma to ustrzec m. in. dziadków uczniów przed zakażeniem – mówił Czarnek. Odpierając zarzuty posłanki opozycji Kingi Gajewskiej z Koalicji Obywatelskiej minister poinformował również, że na pomoc psychologiczną dla uczniów rząd wydał 1,5 miliarda złotych.