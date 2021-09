Sytuacja pandemiczna w Polsce. Kraska: Trend wzrostowy się w tej chwili utrwalił, przypadków jest codziennie coraz więcej

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w Jedynce Polskiego Radia, że we wtorkowym komunikacie resortu zdrowia będzie "ponad 400 nowych przypadków" zakażenia koronawirusem. Jednocześnie przekazał, że jest to wzrost o ponad 42 procent w porównaniu do poprzedniego wtorku.

Dodał, że równie jak wzrost zakażeń niepokoi go wzrost liczby osób hospitalizowanych.

- Trend wzrostowy się w tej chwili utrwalił, przypadków jest codziennie coraz więcej. Bardzo mnie niepokoi, że wraz ze wzrostem nowych przypadków rośnie też liczba osób, które są hospitalizowane. Mamy w tej chwile 579 pacjentów, którzy przebywają w szpitalach z powodu zakażenia, w ciągu doby przybyło 41. To osoby nieszczepione najczęściej trafiają do szpitali – tłumaczył polityk.

I faktycznie, z tygodnia na tydzień mamy coraz więcej zakażeń. We wtorek było to 406 nowych przypadków, tydzień wcześniej, czyli 31 sierpnia 285 zakażeń. Natomiast 2 tygodnie wcześniej, czyli 24 sierpnia, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 221 nowych przypadkach COVID-19.