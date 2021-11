Sytuacja na granicy Polski z Białorusią. Krzysztof Szczerski: Długofalowa cele są dużo poważniejsze i groźniejsze

Rada Bezpieczeństwa ONZ podkreśliła, że instrumentalne traktowanie istot ludzkich prowadzi do „zdestabilizowania zewnętrznej granicy Unii Europejskiej”.

Oświadczenie zostało wydane przez Francję, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, wszystkich stałych członków Rady posiadających prawo weta. Dołączyły do nich Albania, Estonia i Republika Irlandii. Rosja, także stały członek RB ONZ, posiadająca prawo weta. Odrzuciła oskarżenia, wskazując, że to Polska oraz sąsiednia Litwa źle traktują migrantów

Podczas obrad wypowiedziały się wszystkie kraje członkowskie, o czym mówił ambasador RP przy ONZ, Krzysztof Szczerski. – To pokazuje, że nie jest to problem Polski czy Litwy i nikogo innego to nie interesuje, rzeczywiście wszyscy wzięli udział w tej dyskusji, którzy są dziś członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ – powiedział w Radiowej Jedynce.

– Bardzo cieszę się, że doszło do tego posiedzenia, że ten punkt stał się przedmiotem obrad Rady Bezpieczeństwa. O to zabiegaliśmy, a Polska nie jest dziś członkiem Rady Bezpieczeństwa, więc nie mogliśmy złożyć takiego wniosku formalnie – dodał.