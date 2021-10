Sytuacja na drogach 30.10. Raport NA ŻYWO: Wszystkich Świętych 2021 - korki, kolizje, wypadki, utrudnienia, zmiany. Trwa akcja "Znicz"

Akcja Znicz 2021. Raport drogowy z Polski

W piątek rozpoczęły się wyjazdy na cmentarze przed świętem Wszystkich Świętych. Od 29 października do 2 listopada na drogi wyjedzie więcej patroli. Przełoży się to także na częstsze kontrole. Policja apeluje o przestrzeganie przepisów i ostrożność na drogach. Śledźcie nasz raport drogowy z Polski, by być na bieżąco!