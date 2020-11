System depozytowy – jak będzie wyglądał recycling w Polsce?

System depozytowy to rozwiązanie, w którym konsument płaci niewielką opłatę (depozyt) przy zakupie produktu np. w plastikowej butelce. Kwota ta jest zwracana, gdy opakowanie trafi do punktu zbiórki – w propozycji KUPS powinny być to sklepy detaliczne. Od kaucji, znanej w przypadku butelek szklanych po piwie, różnica polega na dalszym losie odpadów. Szkło jest wielokrotnego użytku i po uzdatnieniu trafia od razu w obieg. W przypadku depozytu potrzebny jest skuteczny system, który pozwoli przetworzonemu plastikowi trafić ponownie do producenta.

Należy zaznaczyć, że poziom odzysku szkła w Polsce jest wysoki i już zaspokaja wszelkie normy unijne. Tymczasem UE wymaga od nas zwiększenia poziomu recyclingu plastiku do 90% w 2029 r. Jak wskazuje KUPS, system depozytowy musi uwzględniać specyfikę polskiego handlu – małe osiedlowe sklepy nie mają miejsca do przechowywania szklanych butelek jednorazowych, stąd nowe rozwiązanie powinno skupić się jedynie na opakowaniach PET, które po zgnieceniu nie zajmują dużej objętości. Pozwoli to większej liczbie placówek dołączyć do systemu i ułatwi konsumentowi dotarcie do punktu zbiórki.

„Skoncentrowanie na jednym rodzaju opakowań, czyli butelkach plastikowych, byłoby najbardziej efektywne, racjonalne i pozwalałoby na stopniowe przygotowanie się producentów, polskiego handlu, jak i konsumentów do wprowadzenia zmian” – mówi Julian Pawlak, prezes KUPS.

Równie istotne jak stworzenie optymalnej sieci punktów zbiórki jest stworzenie warunków do odpowiedniego przetwórstwa odpadów. KUPS wnioskuje o powołanie spółki non-for-profit zarządzanej przez producentów i detalistów, która sprawowałaby nadzór nad depozytem. Takie rozwiązanie stosują państwa o wysokiej skuteczności w dziedzinie recyclingu. W Danii, Holandii, Islandii – systemy depozytowe tworzą producenci napojów, w Estonii i Finlandii – w spółce75% udziałów mają producenci, a 25% handel detaliczny, natomiast w Norwegii i Szwecji producenci i detaliści mają po połowie udziału w spółce.

Spółka non-for-profit powinna w całości posiadać prawo do pozyskanego z punktów zbiórki plastiku i przeznaczać go na potrzeby polskich producentów, od których UE wymaga 30% udziału recyclowanego plastiku w opakowaniach do 2030 r. Pozostawienie tej kwestii bez nadzoru, stwarza ryzyko sprzedaży odzyskanego surowca zagranicę i niezaspokojenie krajowych potrzeb.

„Jest to jedyne logiczne rozwiązanie, które zagwarantuje firmom w Polsce wywiązanie się z obowiązku procentowego udziału rPET w ich opakowaniach. Dlatego jest to powszechne rozwiązanie w krajach, w których system działa – w ochronie interesów firm, ale także Państwa” – dodaje Pawlak.

Ostatnią uwagą KUPS jest kwestia niezwróconego depozytu. Zdaniem organizacji powinien on być własnością spółki non-for-profit i minimalizować koszty jej funkcjonowania. Sam surowiec nie powinien być objęty podatkiem VAT, by nie komplikować rozliczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w systemie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska na razie prowadzi konsultacje branżowe w ramach przygotowania do wdrożenia unijnego prawa o recyclingu. Oprócz KUPS inne organizacje także apelują o system depozytowy jedynie dla butelek PET, zarządzany przez spółkę non-for-profit. Propozycje te popierają m.in. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Polska Federacja Producentów Żywności czy Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.