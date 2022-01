Syryjski przyczółek. Rosja zagraża NATO także od południa

Rosyjskie samoloty znów zbombardowały cywilne cele w Syrii, przypominając o zaangażowaniu Moskwy w tę wojnę. Rosja rozbudowuje swoje bazy w Syrii – a to oznacza coraz większe zagrożenie dla NATO.

Rosyjskie samoloty zbombardowały 2 stycznia stację pomp w Sejer, dostarczającą wodę do kontrolowanego przez rebeliantów miasta Idlib w północno-zachodniej Syrii. To grozi humanitarną katastrofą dla setek tysięcy ludzi w tym przeludnionym mieście. W kontrolowanej jeszcze przez rebeliantów walczących z reżimem Asada prowincji Idlib przebywają ponad 3 mln ludzi. Wielu z nich to uciekinierzy z innych rejonów kraju, ofiary wojny domowej. Idlib to ostatni bastion rebelii, do którego zdobycia dąży Baszar el-Asad. Jednak w tym wypadku wspierającym go Rosjanom wiążę ręce uzgodnienia z Turcją, na dobrych relacjach z którą Kremlowi bardzo zależy. W marcu 2020 roku Moskwa, która popiera Asada, i Turcja, która wspiera niektóre formacje rebelianckie w Idlib, uzgodniły rozejm i strefę deeskalacji w prowincji. To uchroniło Idlib przed ofensywą Asada, pytanie na jak długo?

Mimo zawieszenia broni, nadal dochodzi do rosyjskich i syryjskich nalotów. Rosjanie od początku interwencji militarnej w Syrii (jesień 2015) atakują z powietrza szkoły, szpitale, bazary oraz resztę cywilnej infrastruktury w prowincji Idlib. Organizacje praw człowieka, jak też śledczy ONZ nie mają wątpliwości, że to zbrodnie wojenne. Moskwa tym się nie przejmuje. Umacnia obecność wojskową w Syrii. Posiadane przez nią w zachodniej części Syrii bazy służą do zaopatrywania kontyngentu (port morski w Tartus) i przeprowadzania nalotów na wrogów Asada (baza powietrzna w Chmejmim). Ale to nie jedyne – i nie najważniejsze w dłuższej perspektywie – zadanie tych, i innych, obiektów. Baza powietrzna… Kluczowym obiektem dla działań wojennych Rosji w Syrii jest baza powietrzna Chmejmim, leżąca w sąsiedztwie Portu Lotniczego Latakia, w prowincji o tej samej nazwie, w północno-zachodniej części kraju. Stąd startuje i tu ląduje większość samolotów zrzucających bomby na wrogów Asada. Ale to nie jedyna ważna funkcja tej bazy. Chmejmim odegrało również zasadniczą rolę w obsłudze rosyjskiego wojskowego ruchu lotniczego do Bengazi i bazy lotniczej Al-Watiya w Libii. Moskwa ma jednak jeszcze ambitniejsze cele.