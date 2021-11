Sylwia Spurek chce zakazać jazdy konnej. Polski Związek Jeździectwa odpowiada europosłance

W ubiegłym tygodniu eurodeputowana Zielonych Sylwia Spurek podzieliła się swoim kolejnym kontrowersyjnym pomysłem. W rozmowie z Piotrem Witwickim z Interii odnosząc się do jazdy konnej stwierdziła, że – jak to w sporcie – nie ma w niej relacji i więzi ze zwierzęciem. – Tu jest eksploatacja. Mówią o tym również same zawodniczki i zawodnicy – przekonywała.

Zapytana wprost, czy jeździectwo powinno być zakazane, odparła zdecydowanie: „tak”. Wyjaśniła przy tym, że jest przeciwko wykorzystywaniu zwierząt w jakikolwiek sposób, czy to do sportu, rozrywki, badań czy testów.