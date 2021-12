Sylwester w dobie koronawirusa. Niektóre imprezy tylko dla zaszczepionych Anna Piotrowska

Zdjęcie ilustracyjne Fot. Pixabay/ Pexels

Certyfikat o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 lub negatywny test na obecność wirusa to w niektórych miejscach wymóg, by wejść na imprezę sylwestrową. Większość restauracji i klubów decyduje się jednak na osobną pulę miejsc dla osób niezaszczepionych, które wliczają się do przepisowych limitów.