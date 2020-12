Sylwester pod domem Kaczyńskiego. 31.12 "spontaniczna" impreza pod domem prezesa PiS

Sylwester u Kaczora to spontaniczne wydarzenie mające zapewnić nam Polakom niezapomnianą noc sylwestrową. Organizatorzy zapewniają oświetlenie w postaci migających niebieskich świateł oraz spontaniczne łamanie rąk, pałowanie a dla najbardziej wytrwałych porcja gazu pieprzowego gratis.

W ten ironiczny sposób organizatorzy zapraszają na protest pod domem Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu. Niebieskie światła czy łamanie rąk, to nawiązanie do policyjnych interwencji podczas poprzednich protestów spod szyldu Strajku Kobiet. Warto podkreślić, że tym razem za wydarzeniem nie stoi organizacja Marty Lempart. - Nie namawiamy udziału - mówiła liderka Strajku Kobiet w rozmowie z Wirtualną Polską.

Czy w sylwestrowy wieczór pod domem prezesa PiS będą kordony policyjne i szczelna ochrona? - Monitorujemy sieć, wiemy, że pojawiły się takie sytuacje w sieci, nawołujące w sposób trochę prześmiewczy, na wesoło, ale też na poważnie do wzięcia udziału w tego typu wydarzeniach. Nigdy nie wiemy, jak ludzie zareagują, dlatego jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność - mówi Onetowi insp. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

Politycy PiS, co zrozumiałe, wypowiadają się o tego typu wydarzeniach bardzo krytycznie. Zwracają uwagę na brak odpowiedzialności pomysłodawców, którzy mogą w ten sposób przyczynić się do wzrostu liczby zakażeń koronawirusem i tym samym utrudnić walkę z pandemią. - Robią to oczywiście specjalnie. Organizatorom tego protestu chodzi o to, aby pokazać, że są ponad prawem. Pokazać, że oni mają w nosie prawo i odpowiedzialność za innych ludzi – ocenił w rozmowie z tvp.info poseł PiS Robert Telus.