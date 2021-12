Sylwester Marzeń wraca do Zakopanego. Kurski ogłasza obecność "światowej megagwiazdy"

Jak poinformował na Twitterze prezes TVP, "Sylwester Marzeń wraca do Zakopanego".

Plejada gwiazd

Podkreślił przy tym, że "Polacy zasługują na najlepszych artystów i Telewizja Polska im to zapewnia".

"Do plejady gwiazd polskich i europejskich dołącza dziś megagwiazda światowa - amerykański wokalista, kompozytor, producent i tancerz Jason Derulo" - przekazał Jacek Kurski.

Podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką usłyszymy m.in.: Marylę Rodowicz, Zenona Martyniuka, Roxie Węgiel, Sławomira, Thomasa Andersa, Boys, Darię, Pięknych i Młodych, Rafała Brzozowskiego, Karolinę Stanisławczyk, Weekend, The Music From ABBA - Arrival From Sweden, Mig, Kubę Szmajkowskiego, Francesco Monte, Milano, Odessa Band, Defis, Classic, Baciary, Playboys oraz Senhit.