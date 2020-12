Sylwester 2021. Ministerstwo Zdrowia: Sylwester nie będzie wystrzałowy. Tylko w gronie najbliższej rodziny

- Jeżeli służba zdrowia będzie nadal w stanie pomagać wszystkim osobom, które trafiają do szpitala, ten plan nie zmieni się. Natomiast widzimy, co się dzieje w Niemczech, w tej chwili mamy bardzo mocny lockdown. To znaczy zamknięcie sklepów, usług, również na Litwie teraz ograniczenia. To pokazuje, że jednak sytuacja nie jest łatwa. W Polsce akurat tych zakażeń jest trochę mniej niż powiedzmy 4 tygodnie temu. Ale w tej chwili jeszcze w Polsce nie mamy takiego poziomu zakażeń, by wracać do stref żółtych - dodał z kolei Piotr Müller, rzecznik rządu, w Radiu Plus.