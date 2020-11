Sylwester 2020. "W Polsce może zapanować większe zainteresowanie samodzielną organizacją pokazów sztucznych ogni"

Ferie zimowe w tym samym czasie dla wszystkich. Właściciele ośrodków narciarskich w Beskidach: To dla nas katastrofa! Stracony sezon

Ujednolicenie terminu ferii wywołał ostre reakcje w Beskidach. - Różne głupie rzeczy słyszałem od naszej władzy, ale takiego idiotyzmu to jeszcze nie było. Jak to? Z jednej strony walka z pandemią i staranie się o rozproszenie ludzi, żeby nie było wzajemnych kontaktów, a z drugiej robimy ferie w jednym czasie? Chyba, że jest założenie takie, że tych ferii w ogóle nie będzie, tylko przerwa. Ale skoro premier mówi ferie, to ferie. Słuchałem tej wypowiedzi premiera i nie mogłem jej zrozumieć. Dla mnie to paranoja, oderwanie od rzeczywistości - mówi Władysław Sanecki, współwłaściciel ośrodka narciarskiego Nowa Osada w Wiśle.