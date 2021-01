Sylwester 2020: Opustoszała Warszawa przywitała nowy rok 2021 [ZDJĘCIA] [WIDEO] Tak wyglądała noc sylwestrowa w czasach pandemii

Tak wrocławianie realizowali "bieżące potrzeby". Zakaz przemieszczania to fikcja

Sylwester 2020. Opustoszała Warszawa przywitała nowy rok 2021

Warszawa całkowicie opustoszała. Miejsca, które w ostatnią noc roku tętniły życiem, w czwartek są nie do poznania. Mieszkańcy postanowili nie wychodzić z domów i świętować Nowy Rok w izolacji. Wszystko przez pandemię koronawirusa oraz obowiązujące obostrzenia. Przypomnijmy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 grudnia, od 31 grudnia od godziny 19 do 1 stycznia do godziny 6 przemieszczanie się na obszarze kraju jest możliwe wyłącznie w celu "wykonywania czynności służbowych, zawodowych, wykonywania działalności gospodarczej" lub "zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego". Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądała Warszawa 31 grudnia 2020 roku, po godzinie 19:00.