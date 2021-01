Sylwester 2020: Czy obostrzenia były przestrzegane? Policja podsumowała sylwestrową noc. Nieudany „Sylwester u Kaczora”

Komenda Główna Policji przekazała, że w Sylwestra do północy odnotowano 50 wypadków drogowych. Zginęły w nich trzy osoby, a 68 zostało rannych. 158 kierowców prowadziło pojazdy pod wpływem alkoholu.

W sumie w czwartek do północy funkcjonariusze przeprowadzili 18 tys. wszystkich interwencji, skupiając się jednak głównie na kierowcach.

nowy rok 2021 w miastach:[/polecane]

W Warszawie natomiast, w czasie nocy sylwestrowej, wylegitymowano 340 osób, z czego większość to także kierujący. Policja wystawiła im 26 mandatów.

Jak informuje Stołeczna Komenda Policji skierowanych zostanie 57 wniosków o ukaranie do sądu oraz trzy wnioski do sądu do spraw nieletnich. Z kolei do sanepidu skierowane zostaną 63 notatki.