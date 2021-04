Sycylia: 80 procent mieszkańców tego regionu Włoch nie chce szczepionki AstraZeneca

Zaufanie do tej szczepionki zostało nadszarpnięte doniesieniami łączącymi ją z rzadkimi, ale potencjalnie śmiertelnymi zakrzepami krwi oraz sprzecznymi zaleceniami dotyczącymi jej stosowania.

Na Sycylii jest 80-procentowy wskaźnik odmowy szczepionki AstraZeneca. - Na sto osób, 80 mówi „nie” - powiedział prezydent Sycylii Nello Musumeci. - To naturalne, że ludzie są zaniepokojeni, ale mamy obowiązek wierzyć naukowcom, gdy mówią, że nieszczepienie jest bardziej niebezpieczne niż szczepienie się - dodał.

Włochy początkowo zalecały szczepionkę AstraZeneca dla osób w wieku 18-55 lat, teraz ograniczyły jej stosowanie do osób w wieku 60 lat i starszych. Podobne działania podjęto w innych krajach europejskich. Jednak główny doradca naukowy rządu włoskiego ds. Kryzysu związanego z koronawirusem, Franco Locatelli, mówi, że obawy dotyczące szczepionki brytyjsko-szwedzkiego koncernu są „zrozumiałe, ale nieuzasadnione”.

Włochy są jednym z najbardziej dotkniętych pandemią krajów, ze 114 tys. ofiar śmiertelnych, a program szczepień jest krytykowany za to, że nie koncentruje się na grupie najbardziej zagrożonej - na osobach starszych. Osoby w wieku 70 lat należą do najbardziej zaniedbanych - tylko 2,7 proc. dostało obie dawki w porównaniu do 4,1 proc. zaszczepionych w pełni dwudziestolatków.