„Świństwo” w Teatrze WARSawy – jednak nieoczywiste

O czym jest przedstawienie Adama Sajnuka „Świństwo” w warszawskim Teatrze WARSawy? To adaptacja powieści Marie Darrieussecq z 1996 roku. Wyrok już zapadł: o uprzedmiotowieniu kobiety, o kryzysie patriarchatu, czytam w pierwszych recenzjach. Najciekawsze są te przedstawienia, o których nie sposób udzielić tak prostych odpowiedzi. I w tym przypadku chyba tak jest. Pomimo tych komentarzy.

Na stronie teatru odpowiedzi udzielała czwórka występujących tam aktorów. Każdy powiedział czy napisał coś innego. „<<Świństwo>> to historia o kobiecości w obliczu trudnych wyborów moralnych i życiowych, o wielkiej samotności i zagubieniu w chaosie współczesnego świata, w którym za wszystko płaci się seksem. To opowieść o zwrocie od patriarchatu ku matriarchatowi, o dopuszczeniu do głosu instynktów czystych w swojej pierwotności, o zwrocie ku Matce Ziemi i o uznaniu jej praw” – przekonuje Andżelika Kurowska. „<<Świństwo>> to sprowadzanie siebie i innych wyłącznie do swojego ciała i instynktów gatunkowych, to seksualizacja rzeczywistości” – podejrzewa Konrad Żygadło.