Świętokrzyskie multikulti? Coraz więcej cudzoziemców, również z odległych krajów

Co piąta Polka ma problem z tym nałogiem. Dzień kobiet to dobry moment na podjęcie z nim walki

Sprezentowałeś ukochanej modne perfumy i kolczyki, przygotowałeś romantyczną kolację przy świecach, a ona przed deserem musi wyjść… na papierosa. Czy można z tym coś zrobić? Mnóstwo ludzi zadaje sobie to pytanie, bo problem jest ogromny. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) papierosy pali ćwierć miliarda kobiet. Jest wśród nich aż trzy miliony Polek. Wiele z nich chciałoby rzucić ten wyniszczający zdrowie (i związki) nałóg. Potrzebują – i wręcz oczekują – wsparcia swoich bliskich, zwłaszcza partnerów życiowych. Dzień kobiet to dobry moment dla panów, by stanąć na wysokości zadania i okazać takie wsparcie swojej drugiej połówce.