Święto Trzech Króli. Czy 6 stycznia trzeba iść do kościoła? Święta nakazane - lista

Każdy katolik zobowiązany jest do uczestnictwa we mszy św. w określone dni w roku. Są to tzw. święta nakazane, w te wyjątkowe dni należy nie tylko udać się do Kościoła, ale również powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.

To, w jakie dni następuje taki obowiązek, reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1246. Kodeks jest po części polską spuścizną, ponieważ został promulgowany w 1983 r. przez papieża Jana Pawła II. Kościoły Narodowe cieszą się w tym zakresie pewną dowolnością, ponieważ za zgodą Stolicy Apostolskiej mogą znieść niektóre święta nakazane. Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że każdy katolik w Polsce powinien uczestniczyć we mszy św. w następujące dni: