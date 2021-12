Święta w Watykanie. „Zawsze dbałam o utrzymanie w domu także polskich tradycji”

Święta Bożego Narodzenia w Watykanie bardzo zmieniły się od czasów pontyfikatu Jana Pawła II?

Na pewno dla mnie emocjonalnie święta za czasów Franciszka są zupełnie inne w stosunku do tych, które przeżywałam w okresie życia Jana Pawła II, a potem za pontyfikatu Benedykta XVI. Za czasów naszego papieża Watykan był w pewnym sensie naszą małą ojczyzną, przepełniał go bardzo polski klimat, co ja osobiście odczuwałam szczególnie w takich momentach jak święta, kiedy nostalgia za ojczyzną budzi się w sposób oczywisty. Boże Narodzenie zawsze było wyjątkowym czasem, który dwa razy miałam okazję spędzić za Spiżową Bramą w obecności Jana Pawła II, czyli w latach 2003 i 2004, krótko po moim ślubie . Muszę powiedzieć, że zawsze odczuwałam ogromną obecność apartamentu papieskiego i miałam świadomość, że to był jeden z bardzo niewielu zakątków w Watykanie, gdzie panowała tradycja dzielenia się opłatkiem.