Święta Bożego Narodzenia. Czym jest Adwent? Wyjaśniamy

W tym roku Adwent rozpoczyna się 28 listopada i potrwa do Wigilii Bożego Narodzenia, czyli do 24 grudnia. Składa się z czterech niedziel adwentowych, a pierwsza z nich rozpoczyna w kościele chrześcijańskim rok liturgiczny. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego "adventus" i oznacza przyjście. Jest to czas, w którym katolicy i ewangelicy mają uświadomić sobie, że oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.

Czterotygodniowy okres Adwentu to czas radosnego oczekiwania, który obfituje w zwyczaje i symbole. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem. Wspomniał również o tym papież Franciszek podczas środowej audiencji. W słowach skierowanych do Polaków, przypomniał, że „okres Adwentu poprzez różne symbole przygotowuje nas do celebrowania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego i przypomina nam, że życie ludzkie jest ciągłym oczekiwaniem”. Ojciec Święty podkreślił również, że „nasze życie staje się piękne i szczęśliwe, gdy czekamy na kogoś drogiego i ważnego dla nas”. Dodał, by czas Adwentu pomógł nam „przekształcić nadzieję w pewność, że Ten, na którego czekamy, kocha nas i nigdy nas nie opuszcza.”