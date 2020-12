Święta Bożego Narodzenia 2020 – prezent dla dziewczynki. Lalki, misie, gra, elektronika pod choinkę

Lalki, misie, gry, nowe ubrania, a może smartfon lub tablet? Jaki prezent wybrać na święta dla dziewczynki? Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami to odpowiedni czas, żeby zabrać się na poszukiwanie gwiazdkowych podarunków. Czym zaskoczysz wnuczę, córkę lub siostrzenicę w tym roku. Koniecznie zajrzyj do naszego poradnika prezentowego, czeka na Ciebie moc prezentowych inspiracji.

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prezenty na święta dla dziewczynki. Prezent dla trzylatki Lalka Myśląc o prezencie świątecznej dla dziewczynki, pierwszym skojarzeniem jest oczywiście lalka. Każda młoda dama marzy o pięknej lali, którą będzie mogła przebierać w kolorowe sukienki oraz zapraszać ją na wspólne podwieczorki przy zabawkowej zastawie. Wybierając zabawkę dla trzylatki, z pewnością należy zwrócić uwagę na jej wielkość, nie powinna być zbyt duża, ani za ciężka. Wózek dla lalek Jak lalka, to i wózek! To świetny pomysł na prezent dla dziewczynki. Z pewnością z chęcią zabierze swoje przytulanki i lalki na prawdziwy spacer. Jaki wózek dla lalek wybrać? Spacerówka, a może gondola? Wybór zależy od Ciebie. Maskotki Pluszaki, uniwersalny prezent na święta dla dziewczynki, który zawsze jest w modzie. Misie, pieski, króliczki, chyba, każde urocze zwierzątko znajdziemy pod postacią pluszaka. Maskotka zostanie z małą dziewczynką przez lata, kojarząc się z osobą, która jej go podarowała. Na jaką maskotkę się zdecydować? Wybór jest niezwykle szeroki, każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Podczas wyboru zabawek, szczególni dla młodszych dzieci, niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na materiał, z którego są one wykonane. Nieatestowane zabawki niskiej jakości mogą zawierać ftalany. To substancje powszechnie używane przy produkcji plastiku, w szczególności polichlorku winylu (PCW) – mogą powodować ostre alergie oraz zatrucia.

Prezenty na święta Bożego Narodzenia dla dziewczynki. Prezent dla pięciolatki Domek dla lalek

Domek dla lalek to spełnienie marzeń, każdej małej dziewczynki. Nareszcie wszystkie lalki będą miały swoje mieszkanie. To doskonała przestrzeń do zabawy i odgrywania scenek. Oczywiście równie istotne są meble oraz wyposażenie domku. Jedno jest pewne, jeśli na świąteczny prezent wybierzesz domek dla lalek, z pewnością sprawisz radość, każdej pięciolatce.

Lego A co powiecie na klocki Lego? W ofercie znajdziesz wiele propozycji oraz zestawów tematycznych dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka. Klocki Lego to świetny prezent na święta, zarówno dla dziewczynki, jak i chłopca.

Prezenty pod choinkę dla dziewczynki. Prezent dla siedmiolatki Książki Książka, to prezent na święta, który nigdy nie wyjdzie z mody! Doskonała propozycja dla siedmiolatki, która z pewnością poznała już wszystkie litery. Na tegoroczne święta podaruj jej przepiękną historię.

Gry i Puzzle

Gry i puzzle to uniwersalny prezent na święta dla dziewczynki. W ofercie sklepów znajdziesz wiele propozycji: planszówki, gry karciane, edukacyjne. Twoja córka lubi układać puzzle? Z pewnością furorę zrobi zestaw z ulubionymi postaciami z bajek. Co powiesz na Elsę z "Krainy Lodu"?

Prezent na święta dla małej artystki Twoja wnuczka lub córka kocha artystyczne wyzwania? Na tegoroczne święta podaruj jej prezent, który rozwinie jej zainteresowania. Z pewnością ucieszy ją jedne z zestawów plastycznych: nauka rysowania krok po kroku, zestaw do tworzenia biżuterii, a może ciastolina Play Doh? Równie dobrze sprawdzi się sztaluga, płótno oraz zestaw farb.

Prezenty świąteczne dla dziewczynki. Prezent dla dziewięciolatki Aparat fotograficzny Nietypowy prezent na święta dla dziewięciolatki? Świetnie sprawdzi się aparat fotograficzny. Koniecznie przygotuj go tak, by od razu był gotowy do uruchomienia. Rodzinne zdjęcia zrobione pierwszym aparatem będą wspaniałą pamiątką na lata. Gry komputerowe Kolejną propozycją prezentową pod choinkę może być gra komputerowa. Oczywiście dostosowana do wieku dziecka! Oto kilka propozycji, które z pewnością spodobają się dziewięciolatce:

Narty lub łyżwy

Twoja córka, wnuczka lub bratanica kocha sport? Na święta podaruj jej nowe łyżwy lub narty. Wspólna wizyta na lodowisku lub stoku to świetna zabawa dla całej rodziny. Wybierając sprzęt dla dziewczynki, nie zapomnij o jakości i bezpieczeństwie, oraz oczywiście o wybraniu modelu w pięknym, dziewczęcym kolorze. Prezenty na Boże Narodzenie dla dziewczynki. Prezent dla dwunastolatki Słuchawki Świetnym prezentem na święta dla dwunastolatki będą nowe słuchawki. Z pewnością ucieszy się z możliwości słuchania ulubionych zespołów i wokalistów. Możesz postawić na model nauszny lub bezprzewodowy.

Ubrania i kosmetyki Dwanaście lat to poważny wiek! Każda dorastająca nastolatka marzy, aby pod choinką znaleźć najmodniejsze ubrania, buty oraz pierwszy zestawie kosmetyków. Chociaż wielu rodziców z chęcią przebrałoby swoje córki w róż i kokardki, warto dać dziecku nieco swobody. Oczywiście wszystko w dobrym guście i z umiarem. Smartphone Smartphone pod choinkę? Każda dorastająca dziewczynka z pewnością ucieszy się z takiego prezentu. To odpowiedni wiek, żeby zainwestować w lepszy model telefonu. Koniecznie z dużą pamięcią oraz szybkim internetem!

