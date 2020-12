Święta bez dymka byłyby dużo zdrowsze. "Dym działa niszczycielsko nie tylko na układ oddechowy i układ krążenia, ale i na przewód pokarmowy"

PLUS - Smog zabija bardziej niż koronawirus - mówi prof. Zielonka. Pulmonolog tłumaczy spadek śmiertelności i konsekwencje noszenia maseczek

- Smog zabija bardziej niż koronawirus. Jest groźniejszy. To zadziwiające, że jako społeczeństwo i władza tak mało robimy w walce z nim, a tak wiele zdecydowaliśmy się poświęcić z powodu koronawirusa - mówi w rozmowie z "Głosem" prof. Tadeusz Zielonka, pulmonolog z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Pytamy go nie tylko o to, dlaczego skutki pandemii nie są widoczne w masowych statystykach, ale i konsekwencje noszenia maseczek, o to czy może to prowadzić do chorób oraz w jakim stopniu nas one chronią. Pulmonolog zdradza też, że niepokoi go tak szybkie odmrażanie społeczeństwa, jak to planowane przez rząd.