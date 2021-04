Światowy Dzień Ziemi z NASA. Ruszyła bezpłatna rejestracja związana z wirtualnym wydarzeniem organizowanym przez NASA

Sośnierz: Rząd powinien przedłużyć lockdown. Jeśli ważniejsza będzie rocznica smoleńska, to będzie jakaś satyra

Uważam, że w tym tygodniu, przed 9 kwietnia rząd powinien ogłosić przedłużenie lockdownu. Do 9 kwietnia epidemia nie będzie na pewno przyduszona na tyle, by było bezpiecznie. Nie ma co budować fałszywych nadziei. Mam nadzieję, że ta data - 9 kwietnia nie ma związku z rocznicą smoleńską, która przypada dzień później - mówi Andrzej Sośnierz, śląski poseł Porozumienia (PiS), były szef NFZ.