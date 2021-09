Światowy Dzień Serca. Życie to rodzaj biegu, w którym wygrywają ci, którzy przybiegają na metę ostatni

Zbliża się Światowy Dzień Serca – święto, którego celem jest przypominanie, jak ważna jest profilaktyka chorób serca. Jest to szczególnie istotne w czasie pandemii, która wpłynęła na zachowania prozdrowotne Polaków. Czy Pani zdaniem pacjenci pamiętają i stosują się do zasad profilaktyki kardiologicznej, zwłaszcza w tym trudnym czasie?

Rzeczywiście pandemia pogorszyła stan rzeczy. Wielu poważnie chorych na serce ludzi koncentrowało się wyłącznie na unikaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Pacjenci wyraźnie unikali kontaktu ze służbą zdrowia. Chociaż z drugiej strony trzeba przyznać, że niektóre placówki także ograniczyły swój dostęp dla chorych, dotyczyło to zwłaszcza planowych hospitalizacji i zabiegów. Jednak lekarze kardiolodzy, neurolodzy, lekarze SOR, zajmujący się stanami ostrymi, takimi jak zawał serca czy udar mózgu, pracowali nieprzerwanie, dlatego też pacjenci z takimi chorobami, z którymi nie można czekać, powinni byli zgłaszać się niezwłocznie. Nie wszyscy tak postępowali, obawiając się choroby Covid-19 bardziej niż zawału. W naszej Klinice w zeszłym roku, szczególnie wiosną, obserwowaliśmy wiele przypadków skrajnie zaostrzonej niewydolności serca.