Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Sekretarz Generalny ONZ: Tylko w tym roku co najmniej 72 pracowników humanitarnych zostało zabitych

Manuel Elias/UN Photo/Xinhua News/East News

19 sierpnia jest obchodzony Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. W tym roku ONZ zwraca uwagę na koszty, jakie poniesie ludzkość w związku z kryzysem klimatycznym. - W Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej składamy hołd jej pracownikom na całym świecie i zobowiązujemy się do zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, by ochronić ich oraz ich istotną pracę – mówił Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres.