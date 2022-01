Światowy Dzień Pizzy 2022. Przepis na najlepszą, domową pizzę. Jak zrobić ciasto?

Światowy Dzień Pizzy 2022

Światowy Dzień Pizzy, obchodzony 17 stycznia, pochodzi z Włoch. Natomiast 9 lutego celebrowany jest np. w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii czy Polsce. Według kalendarza świąt nietypowych niemal każdego dnia możemy coś uczcić. Swoich "świąt" doczekały się także znane potrawy. Jest dzień bajgla, dzień spaghetti, a nawet dzień buraka. Mimo że, jak nazwa kalendarza wskazuje, są to dość nietypowe okazje do świętowania, mogą stanowić dla nas wskazówkę na odwieczne pytanie - co ugotować na obiad?