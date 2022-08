Światowe Forum Ekonomiczne Davos 2018: Opady śniegu dają się we znaki uczestnikom. Morawiecki rozmawiał z Sundarem Pichaiem i Rickiem Perrym

Premier Morawiecki, który wraz z polską delegacją zatrzymał się w miejscowej klinice – podczas Światowego Forum Ekonomiczego pełniącej rolę hotelu – już w środę odbył pierwsze spotkania, m.in. z sekretarzem USA do spraw energii Rickiem Perrym i prezesem Google Sundarem Pichaiem. Z kolei na czwartek zaplanowano rozmowy szefa polskiego rządu z premier Norwegii Erną Solberg, premierem Danii Larsem Lokke Rasmussenem oraz szefem holenderskiego rządu Markiem Rutte. Komenatorzy podkreślają, że pierwsza wizyta Morawieckiego w Davos będzie dla polityką szansą na zmianę wizerunku rządu w Warszawie, który ucierpiał m.in. z powodu krytykowanych przez UE reform sądownictwa. Do Davis poleciał też prezydent Andrzej Duda.

Davos 2018. Prezydent Andrzej Duda: Zachęcam do inwestowania w Polsce

W Światowym Forum Ekonomicznym wezmą udział tacy liderzy, jak Angela Merkel, Emmanuel Macron czy Theresa May. Światowe media niecierpliwie czekają jednak na prezydenta USA Donalda Trumpa, który do Szwajcarii dotrze w piątek. Amerykanin przybędzie do Davos pierwszy raz, zeszłoroczne forum zbiegło się bowiem w czasie z jego inauguracją. Obecność Trumpa budzi ekscytację, prezydent przez ostatni rok nie unikał bowiem kontrowersyjnych decyzji i wypowiedzi, nie inaczej może być więc w Davos. Oprócz tego Trump nie cieszy się wielką sympatią zachodnich liderów, co także podgrzewa atmosferę.