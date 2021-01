Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega: Poprzedni rok był zły, ten będzie jeszcze gorszy!

Świat już zapomniał o euforii, jaka wybuchła po pierwszej fali pandemii, gdy otwierano lokale, galerie handlowe, ludzie walili do kin, na mecze piłkarskie, ucztowali gremialnie na moście (czeska Praga). Ostrzeżenia przed drugą falą traktowano z przymrużeniem oka. Ta jednak nadeszła, dziś mówi się o kolejnej fali, do tego jeszcze gorszej.

Wiele krajów zdecydowało się na zmianę taktyki szczepień. Na początku było tak, że z partii otrzymanych szczepionek połowę odstawiano do magazynu, robiąc zapas dla tych, których trzeba będzie zaszczepić drugi raz, by uzyskali większą odporność.

Dodaje on, że jest za wcześnie, by określić, o ile bardziej zaraźliwy może być szczep Columbus. Naukowcy sądzą, że prawdopodobnie taki jest, skoro bardzo szybko rozprzestrzenił się w ostatnich kilku tygodniach.

To dlatego wprowadzili zasadę, która będzie obowiązywać od 26 stycznia: nie przylecisz do USA bez testu na obecność koronawirusa. Jego wynik trzeba przedstawić trzy dni przed podróżą. Dyrektor Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) Robert R. Redfield: „testy nie eliminują ryzyka zakażeń, ale mogą sprawić, że uczynią podróż bezpieczniejszą w połączeniu z innymi środkami ostrożności, takimi jak noszenie maseczek ochronnych”.

Dlatego szkoły przeszły na naukę zdalną, wstrzymano większość prac budowlanych i remontowych, jest zakaz wychodzenia z domu bez uzasadnienia, obostrzenia potrwają do końca stycznia, być może dłużej.

Niemcy już nawet nie pytają, jakie ograniczenia będą wprowadzane w życie, tylko do kiedy potrwają. Optymistycznych wieści nie ma, skoro kanclerz Angela Merkel zapowiada, że nawet do początku kwietnia może potrwać lockdown. Jeśli nie uda nam się powstrzymać brytyjskiego wirusa, do Wielkanocy będziemy mieli dziesięciokrotnie więcej zakażeń. Na opanowanie sytuacji potrzebujemy od ośmiu do dziesięciu tygodni surowych środków, mówiła.