Światowa Organizacja Zdrowia o hydroksychlorochinie: stanowczo nie polecamy w walce z koronawirusem

Koniec z OFE. Co z pieniędzmi? "Każdy uczestnik będzie miał do wyboru dwa warianty"

Rząd przyjął ustawę o przekształceniu OFE, która ma wejść w życie w połowie tego roku. OFE przestaną działać w dotychczasowej formie, a każdy członek OFE będzie miał do wyboru dwa warianty. Domyślnie środki z OFE trafią na indywidualne konto emerytalne (IKE). Jednak możliwe będzie przeniesieniu środków w całości do ZUS. Obecnie w otwartych funduszach emerytalnych jest ok. 15,4 mln członków, a średnie saldo na rachunku wynosi 9 689 zł.