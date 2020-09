Swiatłana Cichanouska na Uniwersytecie Warszawskim mówiła, że Białorusini nie poddadzą się i nie przerwą protestów

Dodała, że jeszcze kilka miesięcy temu nie przyszłoby jej do głowy, że będzie występować w takim miejscu i przemawiać w imieniu narodu białoruskiego. Przyznała, że żył w swoim prywatnym świecie i niewiele wiedziała na temat polityki i tego, co się naprawdę dzieje w jej kraju. Potem wszystko się zmieniło, kiedy w wyborach prezydenckich zastąpiła swego męża, aresztowanego przez władze.

- Siergiej, mój mąż podczas wszystkich swych podróży po kraju dawał ludziom głos. Ludzie ufali mu, a on dawał im coś więcej niż władze mogły zapewnić - dawał im głos oraz poszanowanie dla samych siebie - mówiła.

- Wszystko zmieniło się, kiedy Siergiej został aresztowany przed kampanią wyborczą. Kiedy do tego doszło zarejestrowałam swoją grupę inicjatywną, aby ubiegać się o prezydenturę. To był mój wybór, zrobiony tylko i wyłącznie z miłości do męża. Potem z dnia na dzień zrozumiałam, że wszyscy ci ludzie, którzy uwierzyli mojemu mężowi, zaczęli wierzyć we mnie. Zrozumiałam, że nie mogłam się odsunąć - dodała.

Niejako zatem z konieczności - w zastępstwie męża - wystartowała w wyborach prezydenckich, choć nie była politykiem. Widziała jednak, że Białorusini zaczęli w nią wierzyć. - To było trudne. Bałam się każdego dnia. Każdego dnia budziłam się i musiałam pokonywać swój strach. Wiedziałam, że muszę to zrobić, razem ze wszystkimi Białorusinami - wyznała. Jest przekonana, podobnie jak większość Białorusinów, że to ona wygrała wybory prezydenckie 9 sierpnia, a ich wyniki zostały sfałszowane.