Światełko do nieba WOŚP w ogniu krytyki za fajerwerki. "Panie Trzaskowski, jest Pan hipokrytą"

"Fajerwerki na finał WOŚP to jakaś pomyłka!!!! Strzelali wszędzie, a gdzie poszanowanie dla zwierząt!!!!!", "Pomyśl chwilę czy coś ci tu nie gra? Tylko taki szczegół, fajerwerki w Sylwestra to zło ale podczas finału WOSP już nie. Kolejne, jak myślisz ile kasy poszło na fajerwerki? Nawet jeśli ktoś to zasponsorował to tak czy siak kasę można było przeznaczyć dla dzieci.", "Czyli w tym jednym czasie, to dla zwierząt te fajerwerki są prozdrowotne? Aaa to luz" - to tylko niektóre z wypowiedzi internautów po niedzielnym "Światełku do Nieba". Ta impreza kończyła finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Jej zwieńczeniem była kanonada z użyciem fajerwerków. W imprezie uczestniczył poza twórcą WOŚP także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.