Świątek świętuje, Hurkacz gra dalej. Australian Open pod znakiem zapytania - tenis

Dziewięć minut dłużej Hurkacz grał w pierwszej rundzie. W poniedziałek pokonał Marca Polmansa 6:2, 7:5. To właśnie w starciu z Australijczykiem popisał się jedną z najpiękniejszych akcji turnieju. Polmans i Hurkacz wdali się w długą wymianę, podczas której Polak dwukrotnie bronił się efektownym hot–dogiem (zagraniem piłki między nogami, będąc tyłem do siatki). Polak punktu nie zdobył, ale imponującą grą w defensywie podbił internet. „To miało skończyć się punktem” – pisał później na swoim koncie na Twitterze.

Hurkacz "dogrywa" sezon, Świątek jest już na wakacjach. Kolejny turniej wielkoszlemowy dopiero w styczniu. Craig Tiley, dyrektor generalny Australian Open, jest „absolutnie pewny”, że impreza na kortach w Melbourne odbędzie się zgodnie z planem, czyli w dniach 18-31 stycznia. Jest jeden ważny warunek – lokalne władze muszą pozwolić tenisistom na treningi podczas kwarantanny. Wszyscy odwiedzający Australię są zmuszeni do dwutygodniowej izolacji. – Pracujemy nad stworzeniem tzw. strefy kwarantanny, miejsca, w którym tenisiści mogliby trenować przez dwa tygodnie, a ich przemieszczanie się po mieście kończyło się jedynie na trasie z hotelu na korty – wyjaśniał. Udział w Australii zapowiedział już, wracający do zdrowia, Roger Federer. - Jeśli zawodnicy utkwią w Melbourne na dwa tyg. kwarantanny, to Australian Open się nie odbędzie – ostrzega Craig Tiley.